Москва, , 18:07 — REGNUM Завтра, 25 ноября, в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 «Локомотив» — «Лацио». В матче сможет сыграть 31-летний нападающий сборной России Федор Смолов, который пропустил последний матч «железнодорожников» с «Ахматом». Об этом 24 ноября сообщил главный тренер московского клуба Маркус Гисдоль.

Федор Смолов Алексей Колчин © ИА REGNUM

На данный момент «Локомотив», набрав лишь два очка после четырех сыгранных туров, занимает последнее четвертое место в турнирной таблице группы Лиги Европы УЕФА.

В текущем сезоне Федор Смолов принял участие в 23-х матчах за «Локомотив» и сборную России во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.