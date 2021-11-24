Москва, 24 ноября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Завтра, 25 ноября, в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 «Локомотив» — «Лацио». В матче сможет сыграть 31-летний нападающий сборной России Федор Смолов, который пропустил последний матч «железнодорожников» с «Ахматом». Об этом 24 ноября сообщил главный тренер московского клуба Маркус Гисдоль.

Алексей Колчин ИА REGNUM Федор Смолов

На данный момент «Локомотив», набрав лишь два очка после четырех сыгранных туров, занимает последнее четвертое место в турнирной таблице группы Лиги Европы УЕФА.

В текущем сезоне Федор Смолов принял участие в 23-х матчах за «Локомотив» и сборную России во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.