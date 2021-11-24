Москва, 24 ноября, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Защитить российский бизнес в Казахстане можно с помощью механизмов, заложенных в рамках ЕАЭС. Об этом 24 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги ЕАЭС

«На мой взгляд, имеется достаточно механизмов», — заявил эксперт.

«Эти механизмы защиты заложены в рамках ЕАЭС, межправительственных комиссий по экономическим вопросам, торгово-промышленных палат и дипломатических служб», — пояснил Намовир.

«Надо просто, чтобы они, наконец, заработали» — заключил он.

Напомним, что в результате коммерческого спора в Казахстане был арестован и приговорен к тюремному заключению российский предприниматель Виктор Балашов.