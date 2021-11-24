Вашингтон, 24 ноября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп провел встречу с Кайлом Риттенхаусом, назвав подростка, застрелившего двух человек во время беспорядков в штате Висконсин, «хорошим молодым человеком», сообщает 24 ноября The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Отметим, что сторонники Трампа, преимущественно республиканцы, поддержали право Риттенхауса на самозащиту, в то время как демократы по большей части возмутились тем фактом, что 18-летнего подростка не посадили в тюрьму пожизненно.

Сам Риттенхаус отметил, что его дело не должно было стать политическим и не имело никакого отношения к расовой принадлежности, но его сделали таковым. Он добавил, что планирует привлечь к ответственности несколько человек, которые позволяли в его адрес высказывания, не соответствующие действительности.

Кроме того, Риттенхаус призвал всех, кто не согласен с решением суда по его делу, выражать своё мнение в мирном ключе и «в соответствии с верховенством закона».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден заявил о своём недовольстве оправдательным решением суда присяжных по делу Риттенхауса, но призвал несогласных не допускать беспорядков и уважать закон.