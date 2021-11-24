Лос-Анджелес, США, 24 ноября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Американская поп-исполнительница Оливия Родриго получила номинации в каждой из главных категорий музыкальной премии «Грэмми», об этом сообщается на официальном сайте награды.

Dmileson «Грэмми»

В прошлом году Билли Айлиш стала первым артистом с 1981 года, получившим награды в четырех главных категориях «Грэмми», а накануне возможность повторить успех Айлиш получила Оливия Родриго, которая была названа во всех категориях «Большой четверки» на «Грэмми» 2022 года. Ее имя появилось в номинациях на категории «Альбом года», «Запись года», «Песня года» и «Лучший новый исполнитель».

Родриго номинирована на «Альбом года» за свою дебютную пластинку «Sour» наряду с такими музыкантами, как Тейлор Свифт, Doja Cat, Lil Nas X, Билли Айлиш, Джастин Бибер, Тони Беннетт и Леди Гага. Также она была номинирована на «Запись года» за «drivers license», которая будет конкурировать с песнями Lil Nas X, Silk Sonic, Айлиш, Бибера и Doja Cat. В номинации «Песня года» Родриго снова помог ее трек «drivers license», за награду она поспорит с Айлиш, Silk Sonic, Lil Nas X, Бибером, Эдом Шираном. «Большую четверку» номинаций с участием Родриго замыкает награда за «Лучшего нового исполнителя», где она встретится с Арло Паркс, Baby Keem, Finneas, Glass Animals, Japanese Breakfast, Saweetie и другими.

Родриго также была номинирована еще в трех категориях: «Лучшая поп-сольная запись» за «drivers license», «Лучший поп-вокальный альбом» за «Sour» и «Лучший музыкальный клип» за песню «Good 4 U».