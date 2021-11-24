Париж, 24 ноября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Суд Франции предъявил обвинение 12 людям, которых подозревают в ограблении американской модели и предпринимательницы Ким Кардашьян. Об этом 24 ноября пишет издание E!

Скриншот с YouTube Ким Кардашьян

Ответчикам предъявлены обвинения по нескольким статьям — ограбление с применением оружия, совершенное организованной бандой, похищение и принудительное заключение, а также организация преступного сообщества. Личность обвиняемых неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, что в Париже в 2016 году Ким Кардашьян ограбили неизвестные — они вломились в номер её отеля и приставили пистолет, угрожая убить. Мужчины, одетые в полицейские жилеты, унесли с собой украшения и драгоценности стоимостью более $10 млн.