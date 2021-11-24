Москва, 24 ноября, 2021, 20:38 — ИА Регнум. Риски для предпринимателей из России в Казахстане могут оказаться существенно выше, чем для казахстанских предпринимателей. Об этом 24 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир.

Цитата из х/ф «Сталкер». Реж. Андрей Тарковский. 1979. СССР Зона риска

«Те, кто занимаются бизнесом в Казахстане, обычно знают о том, как устроена его формальная и неформальная стороны, и то, что размер бизнеса прямо пропорционален рискам», — заявил эксперт.

«А если ты приходишь в эту систему извне, то и риски твои в разы выше», — отметил Намовир.

«Принимать или не принимать эти риски — каждый решает для себя. Может быть, это не то, что некоторые хотели бы услышать, но таковы реалии, увы» — заключил политолог.

Напомним, что в ноябре казахстанский суд приговорил к четырём с лишним годам заключения российского предпринимателя Виктора Балашова. Сам Балашов заявлял о том, что в Казахстане по отношению к русским проводят нацистскую политику.