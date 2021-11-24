Идлиб, Сирия, , 18:01 — REGNUM Обвал курса турецкой лиры нанёс сильный удар по северным районам Сирии, которые контролируются поддерживаемыми Анкарой незаконными вооруженными формированиями, сообщает 24 ноября агентство North Press agency (NPA).

Турция. Пустая коробка Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным агентства, в результате резкого падения курса турецкой лиры к доллару США в северных частях сирийских провинций Идлиб и Хама цены на продовольствие выросли на 400%, на бензин и дизельное топливо — на 350%.

Напомним, в этих районах северной части Сирии с июня 2020 года введена в обращение турецкая лира.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 и 23 ноября в Турции было отмечено максимальное за последние 20 лет падение курса национальной валюты. Из-за этого в Анкаре и Стамбуле прошли стихийные акции протеста с призывом смены власти и правительства.

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