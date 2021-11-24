Идлиб, Сирия, 24 ноября 2021, 18:01 — REGNUM Обвал курса турецкой лиры нанёс сильный удар по северным районам Сирии, которые контролируются поддерживаемыми Анкарой незаконными вооруженными формированиями, сообщает 24 ноября агентство North Press agency (NPA).
По данным агентства, в результате резкого падения курса турецкой лиры к доллару США в северных частях сирийских провинций Идлиб и Хама цены на продовольствие выросли на 400%, на бензин и дизельное топливо — на 350%.
Напомним, в этих районах северной части Сирии с июня 2020 года введена в обращение турецкая лира.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 и 23 ноября в Турции было отмечено максимальное за последние 20 лет падение курса национальной валюты. Из-за этого в Анкаре и Стамбуле прошли стихийные акции протеста с призывом смены власти и правительства.
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