Москва, , 18:01 — REGNUM В европейском рейтинге «Города будущего: индекс ESG-инноваций» Москва заняла первое место в категории «Государственное управление в сфере ESG».

Работа Георгия Ланчевского Фотоконкурс «Планета Москва»

Как отметила вице-мэр столицы Наталья Сергунина, рейтинг оценивает способность мегаполисов создавать и продвигать технологичные решения в области экологии, управления и социальной сферы.

«Все ведущие мегаполисы сейчас сосредоточились на вопросах именно устойчивого развития. Такого же подхода придерживается Москва», — прокомментировала Сергунина результаты.

Она обратила внимание, что составители рейтинга сильной стороной Москвы назвали систему высшего образования, внедрение инноваций в разных сферах жизни, большое количество акселерационных программ для стартапов. Кроме того, была отмечена развитость технологического сектора, который представляет свыше 130 тысяч московских компаний.