Казань, 24 ноября, 2021, 18:00 — ИА Регнум. 22-летний нападающий «Рубина» Иван Игнатьев сообщил, что намерен в ближайшее время покинуть казанский клуб. Об этом футболист написал в своем Instagram-аккаунте.

Rubin-kazan.ru «Рубин»

В текущем сезоне Иван Игнатьев принял участие в восьми матчах за «Рубин» во всех турнирах, проведя на поле суммарно лишь 218 минут. На счету нападающего ни одного забитого мяча и одна желтая карточка. В последний раз Игнатьев забивал с игры 16 сентября 2020 года в матче группового этапа Кубка России с «Черноморцем» (4:2).

Иван Игнатьев перешел в «Рубин» 1 января 2020 года из «Краснодара» за 7 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость воспитанника «быков», по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро, что в три раза меньше, чем два года назад.