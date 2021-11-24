Иерусалим, 24 ноября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Непривитые граждане Израиля смогли использовать недоработку на сайте минздрава для оформления себе т.н. зеленого паспорта, говорящего о том, что они привиты. Об этом сообщают «Вести Израиль» 23 ноября.

Gaetano Virgallito Израиль

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Житель Израиля рассказал, что воспользовался инструкцией с некоего сайта и, используя лазейку на сайте министерства здравоохранения, смог оформить себе поддельный зеленый паспорт. То же самое сделал его приятель и тоже получил этот документ.

Многочисленные фальсификации документа в минздраве подтвердили. Ведомство приняло решение отменить возможность оформления зеленых паспортов сроком на один месяц для граждан, которые привились за границей (именно через эту брешь люди могли оформлять себе паспорта) либо переболели и еще не зарегистрировались в больничных кассах. В информационном центре по борьбе с инфекцией отметили: после возобновления полетов граждане, которые привились за границей, могли оформлять себе зеленый паспорт месячного срока действия, но в течение этого времени должны были зарегистрировать свой ковид-статус в больничной кассе.