Москва, 24 ноября, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Клановая структура власти роднит Казахстан с африканскими государствами. Об этом 24 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир.

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«Это то, что называется кадровым трайбализмом», — заявил эксперт.

«То есть формирование властной вертикали на основе семейно-родственных отношений внутри одного этноса», — пояснил Намовир.