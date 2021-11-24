Эксперт: Казахстан мало отличается от африканских стран
Москва, 24 ноября, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Клановая структура власти роднит Казахстан с африканскими государствами. Об этом 24 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир.
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Карта Бурунди
«Это то, что называется кадровым трайбализмом», — заявил эксперт.
«То есть формирование властной вертикали на основе семейно-родственных отношений внутри одного этноса», — пояснил Намовир.
«За исключением некой местной «отягощающей» национальной специфики в виде родов и жузов, эта клановость ничем особо не отличается от какой-нибудь страны вроде Маврикия или Бурунди».