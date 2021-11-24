Москва, , 19:22 — REGNUM Люди верят в то, что дело Балашова сфабриковано ввиду низкого авторитета судебной системы в Казахстане. Об этом 24 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир.

Казахстан и Россия Евгений Федорец © ИА Красная Весна

Напомним, что в Казахстане решением суда был приговорен к более чем четырехлетнему заключению предприниматель Виктор Балашов. Бизнесмен заявлял о политике давления в отношении себя лично и в адрес русской общины Казахстана, его мать заявляла о том, что дело сфабриковано.

«Я не располагаю материалами дела и не могу как-то подтвердить или опровергнуть слова матери Балашова о том, что защита смогла полностью доказать сфабрикованность дела», — заявил эксперт.

«Но в целом, можно отметить, что реноме казахстанской судебной системы достаточно сомнительное и в общественном сознании доверие к этой ветви власти довольно-таки низкое», — отметил Намовир.

«Поэтому, в принципе, людям обычно не трудно поверить в то, что решение суда может быть продиктовано иными обстоятельствами, а не буквой закона» — заключил политолог.