Москва, 24 ноября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Поставок газа Молдавии Россия прерывать не станет, сообщил 24 ноября журналистам пресс-секретарь председателя правления Газпрома Сергей Куприянов.

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Комментируя кризис с платежами Газпрому, с которым столкнулся Кишинёв, представитель компании сказал, что газ отключать не будут, «проявляя добрую волю и понимание, с какой сложной ситуацией могут столкнуться в этом случае граждане Молдовы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября был назван Газпромом крайним сроком, после которого Москва могла отключить подачу газа в Молдавию из-за отсутствия платежа, предусмотренного контрактом.