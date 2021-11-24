Калуга, 24 ноября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. В Калуге приговором суда 28-летнему мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за убийство двухлетнего сына, сообщили 24 ноября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Приговор суда

Следствием и судом установлено, что в июле 2021 года подсудимый был раздражен тем, что его двухлетний сын плачет и капризничает, бросил его о лавку, а затем нанес множественные опасные для жизни удары в область головы и тела ребенка. Преступление было совершено в населенном пункте Ферзиковского района, откуда ребенок был доставлен в областную больницу. В результате осложнений от причиненных отцом телесных повреждений мальчик скончался в больнице спустя 22 дня.

После 13-летнего отбытия наказания виновный будет ограничен в свободе ещё сроком на год.