Манчестер, Великобритания, 24 ноября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. 24 ноября итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунт сообщил, что главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике будет отклонять каждое предложение «Манчестер Юнайтед» занять пост главного тренера в клубе. Энрике намерен довести национальную команду до победы на чемпионате мира.

«Манчестер Юнайтед»

Руководство «Манчестер Юнайтед» уволило Оле Гуннара Сульшера 20 ноября после крупного поражения команды от «Уотфорда» (1:4) в матче 12-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22.

Ранее сообщалось, что «манкунианцы» рассматривают Маурисио Почеттино и Эрнесто Вальверде в качестве замены Сульшеру.