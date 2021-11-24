Вашингтон, 24 ноября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Компания Apple подала в суд на израильскую фирму NSO Group и ее материнскую компанию за то, что они якобы незаконно добывали информацию пользователей iPhone с помощью хакерских инструментов, сообщает 24 ноября BBC.

Эмблема Apple

С помощью программы Pegasus от NSO можно взламывать iPhone и устройства Android, и перекачивать сообщения, фотографии и данные электронной почты, записывать звонки и тайно активировать микрофоны и камеры.

NSO Group заявила, что программа была создана для отслеживания террористов и преступников, что она была доступна только военным, правоохранительным и разведывательным органам из стран с хорошей репутацией в области прав человека.

Однако Apple считает, они программа также использовалась для слежки за активистами, политиками и журналистами.

Как сообщало ИА REGNUM, американская корпорация Google специально усложняет пользователям поиск настроек конфиденциальности, чтобы собрать информацию об их местоположении.