Москва, , 19:38 — REGNUM Дело Виктора Балашова носит исключительно коммерческий характер. Об этом 24 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Судя по информации, имеющейся в СМИ уголовное дело имеет строго финансовую подоплёку», — заявил эксперт.

«Сам Балашов говорит о нацизме и о том, что его национальность стали предметом унижения. Но при этом не очень понятно, как связаны утверждения Балашова с вменяемыми ему обвинениями», — отметил эксперт.

«Балашов попал под раздачу как исполнитель одной из сторон этого финансового спора», — пояснил Намовир.

«Как известно, когда паны дерутся, у холопов чубы трещат», — заключил политолог.

Напомним, что в Казахстане был приговорён к заключению российский предприниматель Виктор Балашов. Сам бизнесмен заявлял о преследованиях по национальному признаку и о давлении на суд.