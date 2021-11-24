Эксперт: Балашов стал жертвой бизнес-споров в Казахстане
Москва, 24 ноября, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Дело Виктора Балашова носит исключительно коммерческий характер. Об этом 24 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир.
«Судя по информации, имеющейся в СМИ уголовное дело имеет строго финансовую подоплёку», — заявил эксперт.
«Сам Балашов говорит о нацизме и о том, что его национальность стали предметом унижения. Но при этом не очень понятно, как связаны утверждения Балашова с вменяемыми ему обвинениями», — отметил эксперт.
«Балашов попал под раздачу как исполнитель одной из сторон этого финансового спора», — пояснил Намовир.
«Как известно, когда паны дерутся, у холопов чубы трещат», — заключил политолог.
Напомним, что в Казахстане был приговорён к заключению российский предприниматель Виктор Балашов. Сам бизнесмен заявлял о преследованиях по национальному признаку и о давлении на суд.