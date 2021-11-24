Иерусалим, 24 ноября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Девятилетний сын премьер-министр Израиля Нафтали Беннета вакцинировался от коронавируса. Об этом Беннет заявил, выходя с ребенком из прививочного пункта, сообщают «Вести Израиль» 23 ноября.

Dovereconomy Нафтали Беннет

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«Прививать детей необходимо, чтобы они не болели и не заражали родителей», — сказал Беннет.

Массово прививать детей в возрасте 5−11 лет Израиль начал 23 ноября, вслед за США. Пока что среди детей этого возраста записаны на вакцинацию около 2,3%.