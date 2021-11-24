Москва, , 17:48 — REGNUM В воскресенье, 28 ноября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоится центральный матч 16-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 ЦСКА — «Зенит». Игра начнется в 20:00 по московскому времени. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Ассистенты главного судьи — Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Сергей Карасев Fc-anji.ru

Бригада Карасева вчера, 23 ноября, обслуживала матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 «Барселона» — «Бенфика» (0:0).

После первого круга «Зенит», набрав 33 очка, занимает чистое первое место. ЦСКА с 24мя очками идет пятью позициями ниже.

В последний раз ЦСКА и «Зенит» играли между собой 26 августа. Тот матч завершился минимальной победой «сине-бело-голубых» со счетом 1:0 благодаря голу Сердара Азмуна на 82-й минуте встречи.