Подгорица, 24 ноября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Черногории 24 ноября объявило, что Германия передала Черногории самую современную терапию для лечения начальной стадии ковида.

Pixabay.com Тест

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В Черногорию доставили пожертвование — препараты с моноклональными антителами — терапию в лечении коронавируса. Препарат используют на начальном этапе борьбы с инфекцией.

Медикаменты на сумму 3,1 миллиона евро были переданы в дар правительством Германии, и во время недавнего пребывания министра здравоохранения Боровинич-Бойович в Берлине было достигнуто соглашение об оказании помощи. В Клиническом центре Черногории пожертвование было передано министру послом Федеративной Республики Германия Робертом Вебером.