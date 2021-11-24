Прага, 24 ноября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. О готовящемся выходе из больницы чешского президента Милоша Земана сообщает 24 ноября Mlada fronta DNES.

Kremlin.ru Милош Земан

По данным Центрального военного госпиталя в Праге, Земана выпишут завтра, 25 ноября. Таким образом, президент, госпитализированный в октябре, провёл на больничной койке 46 дней.

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Напомним, по данным СМИ, Земан попал в больницу из-за болезни печени. За время его госпитализации будущий премьер-министр Чехии Петр Фиала сформировал правительство.