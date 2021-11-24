Вашингтон, , 18:33 — REGNUM Компания Samsung построит новый завод по производству компьютерных чипов стоимостью $17 млрд в городе Тейлор в Техасе. Решение принято на фоне глобального дефицита полупроводников, сообщает 24 ноября BBC.

Samsung

Завод является крупнейшей инвестиций южнокорейского гиганта электроники в США. Ожидается, что проект создаст 2 тыс. рабочих мест в технологической отрасли, а его строительство начнется в начале следующего года. В эксплуатацию завод должен быть введен во второй половине 2024 года.

Напомним, что Samsung, как и некоторые его конкуренты, стремится расширить производство чипов в США, чтобы решить проблемы с цепочкой поставок.

Представители Белого дома поддержали Samsung и заявили, что новый проект поможет «защитить наши цепочки поставок, оживить нашу производственную базу и создать хорошие рабочие места».