Мадрид, , 17:42 — REGNUM 24 ноября суд Версаля огласил вердикт по делу шантажа Матье Вальбуэна в 2015-м году. Суд приговорил 33-летнего нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Карима Бензема к году лишения свободы условно. Также отмечается, что год условного лишения свободы не помешает Бензема выступать за национальную сборную.

Карим Бензема Антон Зайцев

В текущем сезоне Карим Бензема принял участие в шестнадцати матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Карим Бензема выступает за «Реал» с 9 июля 2009 года после перехода из «Лиона» за 29 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 33-летнего футболиста, согласно данным портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро. По контракту с мадридским клубом Бензема получает около 12 миллионов евро в год.