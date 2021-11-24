Афины , 24 ноября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис капитулировал в борьбе с пандемией, заявил представитель главной оппозиционной партии страны СИРИЗА — Прогрессивный альянс Насос Илиопулос, выступая на радио ERT 24 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Он отметил, что в ноябре уже умерли от коронавируса 1487 человек, добавив, что правительство еще не ответило на два важнейших вопроса: сколько из этих людей умерло за пределами отделения интенсивной терапии и каков уровень смертности в отделениях интенсивной терапии.

«Когда через два года после начала пандемии и через год после смертоносного ноября 2020 года мы находимся даже не в том же, но на самом деле в худшем положении, очевидно, что кто-то несет ответственность, и это правительство, — сказал он. — Капитуляция перед пандемией, которую выбрал Мицотакис, ежедневно ведет нас к человеческой трагедии и приближает возможность новой изоляции».