Санкт-Петербург, 24 ноября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) добавил два исторических здания Санкт-Петербурга в перечень региональных памятников. Об этом сообщила 24 ноября пресс-служба комитета.

Дарья Драй ИА REGNUM Закат в Санкт-Петербурге

Теперь доходный дом К. Л. Миллера, расположенный по адресу ул. Якубовича, д. 2, находится в едином государственном реестре в качестве объекта культурного наследия. Здание относится к второй половине XVIII века. Последним владельцем дома до национализации здания в 1917 году была Матильда Миллер. Здание до сих пор является жилым домом.

Помимо него в список региональных памятников включен бывший сиротский дом, который расположен по адресу Колокольная ул. дом 16. Здание имеет интересную историю. Изначально владелицей дома была княгиня Мышецкая, а затем хозяином стал генерал Григорий Белоградский, который завещал свою недвижимость сиротским приютам.

Отметим, что на сегодняшний день в Петербурге 8978 объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия.