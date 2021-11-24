Минск, , 17:37 — REGNUM Национальный статистический комитет Белоруссии констатировал рост номинальной начисленной средней зарплаты (до вычета налогов). По итогам октября она составила $591 в эквиваленте.

Рост geralt

В опубликованном 24 ноября кратком официальном сообщении сказано: «Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в октябре 2021 г. составила 1478,9 рубля».

Тем временем усиливается девальвация белорусского рубля и стремительно растут потребительские цены. О темпах инфляции говорится в отчётах Белстата и Нацбанка.

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