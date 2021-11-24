Рига, 24 ноября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Правительство Латвии приняло решение об изменениях в правилах эпидемиологической безопасности, которые фактически уравнивают вакцинированных и невакцинированных работников. Об этом сообщила оппозиционная партия «Русский союз Латвии» на своей странице в социальной сети Facebook.

Pixabay.com Тест

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Так, с 6 декабря 2021 года вводится тотальное тестирование всех работников, которые выполняют свои обязанности очно. Тесты будут обязательны для всех сотрудников, независимо от статуса вакцинации. Проводить тесты необходимо не менее чем раз в 72 часа.

Директор госканцелярии Янис Цитковскис заявил, что тесты будут централизованно закуплены государством и распределены как в государственном, так и в частном секторе. Так что дополнительных затрат от работников или работодателей они не потребуют, отметили в «Русском союзе Латвии».

Важно отметить, что новое требование не отменяет ранее введенных требований о наличии сертификата о вакцинации или перенесенной болезни, а только дополняет их.

Правительство также уточнило вопрос посещения «зеленой зоны» (общественных мест, куда допускаются только люди с ковид-сертификатами) детьми. Согласно новым правилам, дети могут посещать такие заведения и места без каких-либо сертификатов, но только в сопровождении взрослого, который этот сертификат имеет.