Москва, 24 ноября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Вакцину от коронавирусной инфекции для подростков 12−17 лет зарегистрировали в России, сообщил замглавы Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов 24 ноября журналистам.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Денис Логунов «Сегодня получено разрешение на использование «Спутника» уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию, можем поделиться этим радостным фактом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в России нужно создать вакцину против COVID-19, которую можно применять для детей старше двух лет, причём прививки «должны быть добровольными».