Афины , 24 ноября, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис направил письмо главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором он предложил сделать ревакцинацию третей дозой вакцины против коронавируса «условием безопасного передвижения по территории Европейского Союза для европейских граждан старше 60 лет», передает AMNA 24 ноября. Мицотакис также призвал, чтобы прохождение ревакцинации было отражено в европейском цифровом ковид-сертификате.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Премьер-министр отметил рост инфекций SARS-CoV-2 по всей Европе, объяснив это распространением штамма «Дельта» и снижением иммунитета после вакцин, введенных месяцами ранее. Он также отметил, что было доказано, что третья доза на 90% эффективна для защиты людей от тяжелых исходов, связанных с COVID-19, включая смерть.

«Я считаю, не следует тратить время впустую, чтобы защитить наиболее уязвимых наших граждан», — сказал он, и, признавая различия между государствами-членами в их программах по ревакцинации, подчеркнул, что именно она «защитит от симптоматической инфекции и сохранит наших граждан здоровыми и вне больниц».

Отмечая, что научные данные свидетельствуют о том, что третья доза настоятельно рекомендуется для людей старшего возраста, Мицотакис предложил сделать третью дозу условием поездок для лиц старше 60 лет по ЕС.