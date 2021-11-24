Госсовет Коми поддержал законопроект о введении QR-кодов, но с оговорками
Сыктывкар, 24 ноября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Депутаты Госсовета Коми поддержали федеральный законопроект о повсеместном введении QR-кодов, передает корреспондент ИА REGNUM.
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В принятом сегодня, 24 ноября, постановлении говорится, что Госсовет в целом поддерживает федеральный закон, но с некоторыми оговорками.
«Представляется неясной цель и смысловая нагрузка положения, констатирующего право гражданина обратиться в медицинскую организацию за документом о проведенной ему профилактической прививке, который при этом не будет являться «пропуском» на соответствующие мероприятия и объекты», — говорится в постановлении.
Кроме того, у депутатов Госсовета вызывает сомнение и необходимость представления вместе с QR-кодом документа, удостоверяющего личность. Еще один момент — доставка бумажных сертификатов в труднодоступные местности. Расходы на это в регионах пока не предусмотрены.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми Владимир Уйбавысказал свою позицию о введении QR-кодов.