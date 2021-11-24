Москва, 24 ноября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Специалисты, представляющие в суде компанию «Яндекс» по иску IT-гиганта к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), отказались от общения со СМИ. Корреспондент ИА REGNUM пытался уточнить у них позицию по отдельным моментам судебного процесса, но получил отказ.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

«Вопросы, пожалуйста, в пресс-службу — они уполномочены», — сказал представитель IT-гиганта.

Вместе с тем в пресс-службе могут не владеть всеми юридическими аспектами и тонкостями рассматриваемого дела, поэтому лучше было бы получить информацию относительно судебного процесса и перспектив заключения мирового соглашения между «Яндексом» и ФАС у юристов.

Как сообщало ИА REGNUM, «Яндекс» решил оспорить в Арбитражном суде Москвы возбужденное против него Федеральной антимонопольной службой (ФАС) дело за дискриминацию сторонних сервисов в поисковике. В рамках него компании грозил крупный штраф. Расследование в отношении IT-гиганта ФАС начала проводить после того, как онлайн-сервисы IVI, Avito, ЦИАН, Profi.ru, Туту.ру, Drom.ru, 2ГИС, Zoon обвинили «Яндекс» в дискриминации. Их не устраивало, что поисковая система «Яндекса» выдаёт на запросы пользователей сервисы самого «Яндекса», а до конкурирующих потребитель часто не доходит.

В феврале 2021 ФАС выдала «Яндексу» предупреждение за создание дискриминационных условий в поисковой системе. В течение месяца компания должна была предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям продвижения в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов. Однако IT-гигант требование не исполнил.

Первое судебное заседание по этому делу состоялось 22 сентября 2021 года. На нем стало известно, что ФАС и «Яндекс» ведут переговоры о заключении мирового соглашения. Представители компаний, которые жаловались ФАС на дискриминацию, сообщили, что такой вариант развития событий стал для них неожиданностью. Что касается представителей надзорного органа и IT-гиганта, то и те и другие попросили суд отложить рассмотрение дела, чтобы у них было время решить спор во внесудебном порядке. В итоге процесс перенесли на 24 ноября 2021 года, а затем на 20 декабря, чтобы дать сторонам возможность решить спор во внесудебном порядке.