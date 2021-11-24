Курган, 24 ноября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. В Курганской области на сегодня зафиксированы три случая гибели детей от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Кб8.рф Вакцинация ребенка (не от коронавируса)

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Вакцинацией против коронавирусной инфекции охвачено в регионе 387 785 человек, или 60,4% от взрослого населения.

Заместитель главного врача Курганской областной детской больницы им. Красного Креста Светлана Ларионова заявила, что детей необходимо прививать от коронавирусной инфекции, так как в области зарегистрировано 8576 случаев заболевания COVID-19 у детей. В 2021 году 134 ребенка болели COVID-19 тяжело, с пневмонией. Появляются сыпи, боли в суставах, воспаление слизистых, отмечает Ларионова.

«Если раньше мы говорили, что дети практически не болеют, то сегодня дети болеют… в соседних регионах уже есть на ИВЛ больные дети. Надо обучать свою иммунную систему адекватно отвечать. У ребенка иммунная система может адекватно отвечать двумя путями — либо ребенок болеет постоянно, либо это вакцинация», — считает врио директора регионального департамента здравоохранения Алексей Сигидаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 24 ноября выявлено 44 058 случаев заражения коронавирусом, вылечились 34 847 человек, скончались 848 пациентов с COVID-19 — на шесть человек больше, чем днём ранее.