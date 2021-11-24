Чухлома, Костромская область, , 21:44 — REGNUM По факту гибели четырёх человек на пожаре в городе Чухломе возбудили уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.

Тушение пожара в Чухломе ГУ МЧС по Костромской области

Напомним, пожар произошёл 22 ноября. На улице Дорожной в районном центре загорелся двухэтажный деревянный дом, рассчитанный на 8 квартир. Пожарные тушили огонь восемь часов и смогли ликвидировать пламя лишь к 6 утра следующего дня. Пяти жильцам удалось спастись от огня, три женщины и мужчина погибли.

Дело возбуждено по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 109 Уголовного кодекса России — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Следователи ведут допрос свидетелей и очевидцев, для установления подробностей произошедшего назначен ряд экспертиз.

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