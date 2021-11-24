Багдад, 24 ноября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Вывод иностранных войск с территории Ирака должен завершиться через 15 дней, заявил 24 ноября представитель Объединённого оперативного командования Вооружённых сил Ирака генерал-майор Тахсин аль-Хафаджи.

Армия Ирака

Об этом он рассказал журналистам информагентства INA.

По его словам, вывод иностранных войск идёт по заявленному ранее графику, большая их часть уже покинула Ирак. Остаются только военные инструкторы, советники и сотрудники разведки.

«Оставшиеся иностранные силы — небольшая часть — покинут страну в течение 15 дней, за исключением тех, чья задача консультирование, информационная поддержка и обучение иракских сил безопасности», — заявил аль-Хафаджи.

Он отметил, что иностранных военных баз на территории Ирака уже нет, «за исключением незначительного присутствуя иностранных военных на базе в Айн-эль-Асаде».