В Ираке заявили о сроках полного вывода иностранных войск из страны
Багдад, 24 ноября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Вывод иностранных войск с территории Ирака должен завершиться через 15 дней, заявил 24 ноября представитель Объединённого оперативного командования Вооружённых сил Ирака генерал-майор Тахсин аль-Хафаджи.
Об этом он рассказал журналистам информагентства INA.
По его словам, вывод иностранных войск идёт по заявленному ранее графику, большая их часть уже покинула Ирак. Остаются только военные инструкторы, советники и сотрудники разведки.
«Оставшиеся иностранные силы — небольшая часть — покинут страну в течение 15 дней, за исключением тех, чья задача консультирование, информационная поддержка и обучение иракских сил безопасности», — заявил аль-Хафаджи.
Он отметил, что иностранных военных баз на территории Ирака уже нет, «за исключением незначительного присутствуя иностранных военных на базе в Айн-эль-Асаде».