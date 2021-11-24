Москва, 24 ноября, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы принял решение вновь отложить рассмотрение иска компании «Яндекс» к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Об этом 24 ноября передает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

Причиной такого решения стал тот факт, что стороны пытаются заключить мировое соглашение, но пока не выработали решение, которое бы удовлетворило всех. Ранее, 22 сентября, суд уже откладывал рассмотрение дела по ходатайству сторон на два месяца.

«Стороны продолжают обсуждение мирового соглашения. Была проделана большая работа, но есть моменты, которые еще обсуждаются. В процессе участвует много лиц, нужно время, чтобы продолжить переговоры», — сказал представитель «Яндекса».

После этого он выступил с ходатайством об отложении рассмотрения дела сроком на один месяц.

«Переговоры по мирному урегулированию проходят», — подтвердила сказанное представитель ФАС.

«А почему так долго?» — поинтересовалась судья.

«У нас много третьих лиц. Проделана большая работа, но продолжается работа», — отметила представитель надзорного органа.

«Успеем до нового года?» — поинтересовалась судья.

«Полагаем, что за месячный срок успеем», — предположил представитель «Яндекса».

В итоге судья перенесла рассмотрение процесса на 20 декабря 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, «Яндекс» решил оспорить в Арбитражном суде Москвы возбужденное против него Федеральной антимонопольной службой (ФАС) дело за дискриминацию сторонних сервисов в поисковике. В рамках него компании грозил крупный штраф. Расследование в отношении IT-гиганта ФАС начала проводить после того, как онлайн-сервисы IVI, Avito, ЦИАН, Profi.ru, Туту.ру, Drom.ru, 2ГИС, Zoon обвинили «Яндекс» в дискриминации. Их не устраивало, что поисковая система «Яндекса» выдаёт на запросы пользователей сервисы самого «Яндекса», а до конкурирующих потребитель часто не доходит.

В феврале 2021 года ФАС выдала «Яндексу» предупреждение за создание дискриминационных условий в поисковой системе. В течение месяца компания должна была предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям продвижения в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов. Однако IT-гигант требование не исполнил.

Первое судебное заседание по этому делу состоялось 22 сентября 2021 года. На нем стало известно, что ФАС и «Яндекс» ведут переговоры о заключении мирового соглашения. Представители компаний, которые жаловались ФАС на дискриминацию, сообщили, что такой вариант развития событий стал для них неожиданностью. Что касается представителей надзорного органа и IT-гиганта, то и те и другие попросили суд отложить рассмотрение дела, чтобы у них было время решить спор во внесудебном порядке. В итоге процесс перенесли на 24 ноября 2021 года.