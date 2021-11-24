Москва, 24 ноября, 2021, 19:56 — ИА Регнум. Актёр Егор Бероев высказался относительно обращения его коллеги Марии Шукшиной к врачам, пригласившим её и других деятелей культуры и политики в «красную зону». Артист опубликовал пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 24 ноября.

Скриншот с YouTube Егор Бероев

https://www.instagram.com/p/CWp6H5UKRAU/

Бероев поддержал свою коллегу относительно «принудительной» и «неисследованной» вакцинации жителей России. «Абсолютно согласен с позицией Марии Шукшиной по поводу «письма врачей», — заявил он.

Ранее врачи 11 больниц обратились к известным личностям, «противникам вакцинации», к которым прислушиваются люди. На письмо медиков ответила актриса Мария Шукшина: «…не ведитесь на подмену понятий… Мы не против вакцины, а против участия в эксперименте неисследованной вакцины», — написала она в своём Instagram-аккаунте.