Москва, , 17:26 — REGNUM Московским водителям рекомендуется отложить поездки на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом в связи с заторами на дорогах. Об этом сообщили 24 ноября в департаменте транспорта столицы.

Общественный транспорт Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы очень просим отложить поездки на личных авто на более позднее время — после 20 часов. Городской транспорт полностью готов к работе в тяжёлых погодных условиях», — сообщается в телеграм-канале департамента.

Напомним, пробки на дорогах Москвы уже к 17 часам достигли максимальных десяти баллов на фоне снегопада и метели. По прогнозу сервиса «Яндекс.Пробки» ситуация на дорогах улучшится к 22:00, когда пробки ослабнут до 4 баллов.

В департаменте транспорта сообщили, что в городе резко возросло количество мелких аварий.

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