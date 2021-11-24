Таллин, , 17:24 — REGNUM С 23 ноября на государственных дорогах Эстонии запрещено ездить с максимальной скоростью 110 километров в час. Об этом сообщил Департамент шоссейных дорог Эстонии.

Скорость

Ограничение скорости на всех участках дорог с движением по схеме 2+1 и отдельных участках дорог с движением по схеме 2+2 останется максимальным — 100 километров в час. В других местах максимальная скорость составит 90 километров в час.

Все соответствующие дорожные знаки сняты, однако этот максимум сохранен на 36 километрах дорог: на участке Лаагри — Ээсмяэ шоссе Таллин — Пярну и на участке Козе — Выыбу шоссе Таллинн — Тарту.

Зимние скользкие дороги требуют от водителей большей осторожности и внимательности по отношению к другим участникам дорожного движения, отметили в департаменте.

Также в департаменте напомнили, что шипованная резина на автомобилях разрешена с 15 октября, а к 1 декабря шины на всех автомобилях должны быть заменены на зимние.