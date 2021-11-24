Жуковский район, Калужская область, 24 ноября, 2021, 18:16 — ИА Регнум. В деревне Маринки в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения установлен современный модульный фельдшерско-акушерский пункт, сообщает 24 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главного врача Центральной районной больницы Жуковского района Калужской области Алексея Малюкова.

Фото министерства здравоохранения Калужской области Новый ФАП в Медынском районе

До настоящего времени ФАПа в деревне не было. Теперь он будет обслуживать более тысячи человек, проживающих в трёх населённых пунктах. В здании уже проведена внутренняя отделка, закуплено необходимое оборудование. До конца 2021 года фельдшерско-акушерский пункт будет подключен к инженерным сетям.

Помимо этого в 2021 году начат капитальный ремонт поликлиники в микрорайоне Протва города Жукова и врачебной амбулатории в селе Высокиничи. Работы на данных объектах планируется завершить в первом квартале 2022 года.

«В 2022 году в рамках программы модернизации планируется замена ФАПа в селе Трубино и капитальный ремонт физиотерапевтического отделения поликлиники районного центра», — отметил Алексей Малюков,