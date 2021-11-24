Москва, , 17:22 — REGNUM Минцифры разработало три меры по налоговому стимулированию в сфере искусственного интеллекта, сообщил 24 ноября глава ведомства Максут Шадаев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Максут Шадаев Digital.gov.ru

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Шадаев отметил, что меры будут влиять на мотивацию заказчиков и уже согласованы с Минфином РФ. При этом ожидается, что поправки в Налоговый кодекс могут быть приняты до конца 2021 года.

«Первая мера предусматривает, что если компания расходует средства на внедрение решения искусственного интеллекта, естественно, мы говорим про российские решения, то в фактических затратах она отражает эти расходы с коэффициентом полтора, уменьшая базу налога на прибыль. Вторая мера предусматривает возможность ускоренной амортизации программных аппаратных комплексов, в том числе российского «железа», — рассказал Шадаев.

По его словам, бизнес получит возможность списывать такое «железо» в три раза быстрее, чем сейчас соответствующие нормы действуют.

«Ну и третья мера предоставит возможность регионам вводить инвестиционный налоговый вычет на расходы, связанные с внедрением российского программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов», — заявил министр. Он объяснил, что ключевая роль по использованию данной меры окажется у субъектов. При этом Минцифры будет просить регионы вводить инвестиционный вычет в приоритетном порядке.