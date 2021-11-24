Москва, , 17:22 — REGNUM Совет Думы принял решение до конца сессии, то есть до января, еженедельно проводить дополнительные заседания по средам. решение принято по предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина.

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Это вызвано необходимостью рассмотреть все приоритетные законопроекты, уточнили в пресс-службе Госдумы.

Володин обратил внимание, что фактически в таком графике Государственная дума работает с ноября, и это позволяет всесторонне обсудить законопроекты, направленные на поддержку граждан, экономики, регионов.

Заключительное заседание планируется провести 22 декабря.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первоначально предполагалось, что Госдума будет заседать два раза в неделю — по вторникам и четвергам.