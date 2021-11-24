Лондон, 24 ноября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Вчера, 23 ноября, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 принимал туринский «Ювентус». Игра завершилась со счетом 4:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Первый мяч на экваторе первой половины забил 22-летний английский центральный защитник Трево Чалоба после передачи Антонио Рюдигера — 1:0. В дебюте второго тайма Рис Джеймс удвоил преимущество хозяев — 2:0. Через три минут Каллум Хадсон-Одои довел счет до разгромного — 3:0. Голевую передачу записали на Лофтус-Чика. В компенсированное время вышедший на замену Тимо Вернер установил окончательный счет — 4:0.

Статистика матча («Челси» / «Ювентус»)

Удары 20/8

Удары в створ 8/1

Коэффициент xG 3.1/0.65

Владение 54%/46%

Угловые 13/3

Нарушения 13/13

Составы команд:

«Челси»: Менди, Рюдигер, Силва, Чалоба, Канте (Лофтус-Чик, 37'), Чилуэлл (Аспиликуэта, 71'), Джеймс, Зиеш, Жоржиньо (Сауль, 76'), Пулишич (Вернер, 71'), Хадсон-Одои (Маунт, 76').

«Ювентус»: Щенсный, де Лигт, Сандро, Бонуччи, Куадрадо (де Уинтер, 80'), Маккени, Локателли (Артур, 67'), Рабьо, Бентанкур (Дибала, 59'), Кьеза (Кулушевски, 80'), Мората (Кин, 67').

«Челси», одержав четвертую победу и набрав двенадцать очков, обошел «Ювентус» и поднялся на первое место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» с тем же количеством очков опустился на вторую позицию.