Москва, , 17:17 — REGNUM Пробки на дорогах Москвы к вечернему часу пик 24 ноября достигли максимально возможных десяти баллов на фоне снегопада и метели. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробка Дарья Драй © ИА REGNUM

Серьёзные заторы наблюдаются на основных транспортных магистралях столицы, в том числе на Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольцах, на вылетных магистралях и отдельных участках МКАД.

Согласно прогнозу, ситуация на дорогах улучшится к 22:00, когда пробки ослабнут до 4 баллов.

В департаменте транспорта Москвы сообщили, что в городе резко увеличилось количество мелких аварий. Отмечается, что средняя скорость движения личных автомобилях в столице в настоящее время составляет 27 км/ч.

Сообщается, что движение дополнительно осложнено из-за ремонтных работ, на отдельных участках пробки растянулись на несколько километров. Это 90-й километр МКАД внешней стороне и 85-й километр МКАД по внутренней стороне, район дома №198 по проспекту Мира, внутренняя сторона ТТК в районе Рижской эстакады и внешняя сторона ТТК в районе Лужнецкой эстакады.