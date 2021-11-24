Дубай, ОАЭ, 24 ноября 2021, 17:15 — REGNUM Сегодня в Дубае на выставке Экспо открывается Чемпионат мира по шахматам 2021. За мировую шахматную корону будут бороться действующий чемпион мира Магнус Карлсен и победитель турнира претендентов 2020/21 Ян Непомнящий.
Всего будет сыграно 14 партий. Первую разыграют 26 ноября, заключительную — 14 декабря. Если по результатам противостояний в классике счет будет равным, то первенство в матче определится 15 декабря на тай-брейке. Призовой фонд чемпионата составит 2 миллиона евро.
Генеральным партнёром Чемпионата мира, Федерации шахмат России и Яна Непомнящего является компания «ФосАгро», один из мировых лидеров в производстве фосфорсодержащиих минеральных удобрений.
Карлсен владеет шахматным троном последние 7 лет и является сильнейшим шахматистом мира по рейтингу непрерывно с 2011 года. Участники чемпионата уже трижды встречались в детских турнирах с 2002 по 2003 годы, при этом российский гроссмейстер выиграл две из этих партий.
В случае победы Яна Непомнящего шахматная корона вернется в Россию впервые с 2007-го года.
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