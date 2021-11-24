Дубай, ОАЭ, , 17:15 — REGNUM Сегодня в Дубае на выставке Экспо открывается Чемпионат мира по шахматам 2021. За мировую шахматную корону будут бороться действующий чемпион мира Магнус Карлсен и победитель турнира претендентов 2020/21 Ян Непомнящий.

Всего будет сыграно 14 партий. Первую разыграют 26 ноября, заключительную — 14 декабря. Если по результатам противостояний в классике счет будет равным, то первенство в матче определится 15 декабря на тай-брейке. Призовой фонд чемпионата составит 2 миллиона евро.

«В этом году Матч за звание чемпиона мира будет во многом исключительным. Мы объединили свои усилия с организаторами Всемирной выставки Экспо и другими партнерами, в том числе нашим постоянным партнером компанией «ФосАгро», что позволяет нам привлечь в мир шахмат ещё более широкую аудиторию. Уверен, это событие запомнится как одно из самых ярких и масштабных», — заявил Аркадий Дворкович, президент Международной шахматной Федерации.

Генеральным партнёром Чемпионата мира, Федерации шахмат России и Яна Непомнящего является компания «ФосАгро», один из мировых лидеров в производстве фосфорсодержащиих минеральных удобрений.

«Уже много лет «ФосАгро» принимает участие в развитии шахмат в России и в мире и ставит перед собой цель вернуть шахматную корону на родину. Поэтому для нас было важно создать для Яна максимально комфортные условия подготовки к Матчу за звание Чемпиона мира. Вне зависимости от того, как закончится Матч, мы увидим напряжённое и красивое состязание между ярчайшими умами на планете», — сказал вице-президент Федерации шахмат России и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Карлсен владеет шахматным троном последние 7 лет и является сильнейшим шахматистом мира по рейтингу непрерывно с 2011 года. Участники чемпионата уже трижды встречались в детских турнирах с 2002 по 2003 годы, при этом российский гроссмейстер выиграл две из этих партий.

В случае победы Яна Непомнящего шахматная корона вернется в Россию впервые с 2007-го года.

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