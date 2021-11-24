Вашингтон, , 18:35 — REGNUM Президент США Джо Байден выдвинет кандидатуру Шаланды Янг на пост директора по управлению бюджета Белого дома (OMB), сообщает 24 ноября Reuters со ссылкой на источник, знакомый с этим решением.

Джо Байден

Кандидатура Янг должна быть утверждена Сенатом на эту должность.

Напомним, что первый кандидат Байдена на эту должность, Нира Танден, была снята с рассмотрения в марте после того, как столкнулась с жесткой оппозицией из-за твитов, которые расстроили законодателей.

Янг, бывший сотрудник Палаты представителей, станет первой афроамериканкой, занимающей эту должность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру действующего председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла для назначения его на второй срок.