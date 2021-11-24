Триполи, , 17:14 — REGNUM Сына убитого террористами лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам исключен из списка кандидатов на участие в президентских выборах, сообщает 24 ноября катарский телеканал Al Jazeera.

Ливия David Stanley

По утверждению телеканала, вместе с Сейфом аль-Исламом Каддафи из числа кандидатов исключены еще несколько человек.

Причины исключения Каддафи-младшего из списка кандидатов не сообщаются.

Официальных подтверждений этой информации пока не поступало.

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