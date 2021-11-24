Триполи, 24 ноября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Сын убитого террористами лидера Ливии Муаммара КаддафиСейф аль-Ислам исключен из списка кандидатов на участие в президентских выборах, сообщает 24 ноября катарский телеканал Al Jazeera.

David Stanley Ливия

По утверждению телеканала, вместе с Сейфом аль-Исламом Каддафи из числа кандидатов исключены еще несколько человек.

Причины исключения Каддафи-младшего из списка кандидатов не сообщаются.

Официальных подтверждений этой информации пока не поступало.