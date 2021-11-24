Челябинск, 24 ноября, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Жительницы Челябинской области перевели мошенникам более миллиона рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

Так, гражданке 1946 года рождения позвонила женщина, представившаяся сотрудницей финансовой кредитной организации, и сообщила о том, что ей якобы положена компенсация обесцененных вкладов на общую сумму 120 тыс. рублей. Но для этого будто бы нужно открыть счёт и зачислить туда не меньше 200 тыс. рублей. Пенсионерка закрыла три своих сберегательных счёта и сняла с них необходимую сумму, а затем перевела деньги мошенникам.

Женщина 1987 года рождения лишилась почти 200 тыс. рублей. А у гражданки 1974 года рождения неизвестные выманили 600 тыс.